После взрыва газового баллона в Ивделе пострадало 7 человек, двое погибло

Семь человек пострадали во время взрыва газа пятиэтажном жилом доме в Ивделе. Как сообщает департамент информационной политики региона, в ночь на четверг в пятиэтажном четырехподъездном доме произошел взрыв с последующим горением. По данным полиции, погибли два человека, мужчина и женщина, проживавшие в квартире, где произошло ЧП. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов. Предварительной причиной случившегося, по информации СУСК, стал взрыв газового баллона.

По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую ЦРБ. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры.

Из поврежденного дома были эвакуированы 29 человек, в том числе 8 детей. Администрацией Ивделя развернут пункт временного размещения в гостинице «Ивдель». Как сообщает ДИП, пока все жители разместились у родственников. Для оценки состояния несущей конструкции дома будут привлечены специалисты из Екатеринбурга.

СК РФ по Свердловской области возбудило по факту ЧП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ивдель, Елена Васильева

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