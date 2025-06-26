В Ивделе введен режим ЧС после взрыва бытового газа

Власти Ивделя объявили режим ЧС на территории муниципалитета после взрыва бытового газа в пятиэтажке на улице Карла Маркса. Для пострадавших организовали пункт временного размещения в гостинице «Ивдель». На данный момент туда обратилась только одна жительница дома. «ПВР обеспечен всем необходимым, водой и продуктами питания. Психолог комплексного центра по социальному обслуживанию населения готова оказать пострадавшим необходимую психологическую помощь», – сообщили в местной администрации. Остальные жильцы пострадавшего дома разместились у родственников.

Напомним, взрыв газового баллона в многоквартирном доме произошел сегодня ночью с последующим пожаром. В результате два человека погибли – пожилая пара, которая проживала в квартире, где случился взрыв. Еще четверым жильцам понадобилась медицинская помощь, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Как сильно поврежден дом, будут оценивать специалисты, в том числе эксперты из Екатеринбурга.

Пункт временного размещения. Фото: администрация Ивделя

Ивдель, Ангелина Сергеева

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