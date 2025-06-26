В Ивделе в квартире взорвался газ – погибли два человека

В Ивделе два человека, предварительно, погибли при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме. Как сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, инцидент случился в ночь на четверг.

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть территориального отдела полиции из ЕДДС в 02.55. Инцидент произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме», – пояснил Горелых. После взрыва возник пожар, он уже ликвидирован. По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека – мужчина и женщина проживавшие в квартире, где произошёл взрыв. Их тела в настоящее время извлекают из-под завалов.

В результате ЧП в квартире обрушено перекрытие, выбиты стёкла, повреждена одна из стен. В ходе ликвидации последствий инцидента из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления СКР, предварительной причиной случившегося стал взрыв газового баллона.

Напомним, что это уже второй инцидент с газом в Свердловской области за неделю. В минувшую субботу утром газ взорвался в одной из квартир в многоквартирнике в Серове. Погиб один человек. Подъезд пятиэтажки признан непригодным к проживанию.

Ивдель, Елена Васильева

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