Дом в Серове, где взорвался газ, снесут

Пятиэтажный дом в Серове, где в воскресенье утром взорвался бытовой газ, будет снесен.

Как сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, обследования здания показали, что необходимо демонтировать два подъезда. Но эксперты не могут гарантировать, что перекрытия сохранят свои свойства после сноса части конструкции. Поэтому дом будет признан аварийным с последующим сносом.

«Поручил главе города начать подготовку необходимых документов для выплаты компенсаций», – сообщил Паслер.

В Ивделе, где случилось аналогичное ЧП, все еще идет оценка поврежденного жилого дома. Напомним, в квартире на втором этаже взорвался газовый баллон, погибли два человека. Администрация Ивделя проводит консультации для жильцов, чьи квартиры получили повреждения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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