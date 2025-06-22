В Серове взорвался газ в квартире

В Серове в квартире на пятом этаже жилого дома № 7а по улице Зеленой прогремел взрыв газа. В городскую больницу доставлены четыре человека, трое из них в удовлетворительном состоянии. Мужчину с ожогами 50% тела готовят к эвакуации вертолетом санавиации в ожоговый центр Екатеринбурга.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о ЧП поступило в 9:24. Пожара не было, но взрыв повредил квартиру и чердак. Из дома эвакуированы 240 человек.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Сотрудники МЧС разбирают поврежденные конструкции. Для ликвидации последствий задействованы 29 человек и 9 единиц техники, включая 14 спасателей и 4 машины МЧС России.

Серов, Дарья Деменева

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