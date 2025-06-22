В Серове ввели режим ЧС

Мэр Серова объявил режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке на улице Зеленой. Сейчас на месте работают 69 человек – спасатели МЧС, городские службы, газовики, полиция.

По словам специалистов, жильцы дома не жаловались на запах газа или проблемы с тягой и вытяжкой. Проверки коммуникаций проходили недавно – в феврале и мае этого года.

Пострадала 21 квартира, в одном подъезде отключили газ и электричество, в остальных – всё работает в обычном режиме. Из дома временно эвакуировали 32 человека – всех из первого подъезда и жильцов одной квартиры из второго. Для них развернули пункт временного размещения в гостиничном комплексе «Надеждинский», где уже остановились восемь человек.

«Поручил по итогам оперативного штаба: собрать данные жильцов пострадавших квартир и выделить материальную помощь на первоочередные нужды; провести оценку состояния пострадавшей части дома, в случае подтверждения повреждений обеспечить выплаты для приобретения жилья. Подобный опыт у региона уже есть; оперативно заменить окна в ряде квартир соседних домов, которые пострадали после хлопка газовоздушной смеси. При готовности жителей установить новые окна необходимо в течение двух дней», – отметил врио губернатора Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как ранее писал «Новый День», взрыв произошел сегодня утром в квартире пятиэтажки на ул. Зеленая, 7а. Пострадали пять человек – хозяин квартиры и соседи. У одного из них ожоги 63% тела, его эвакуировали вертолетом санавиации в ожоговый центр Екатеринбурга. У остальных – ушибы, ссадины и подозрение на черепно-мозговую травму. До взрыва газа в квартире мужчина решил вскипятить воду в чайнике, несмотря на подозрительный запах. ЧП случилось после того, как он включил конфорку газовой плиты.



Серов, Дарья Деменева

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