Перед взрывом в серовской квартире хозяин решил вскипятить чайник

До взрыва газа в серовской квартире хозяин решил вскипятить воду в чайнике, несмотря на подозрительный запах. ЧП случилось после того, как он включил конфорку газовой плиты.

Сейчас специалисты рассматривают разные версии случившегося. Серовская городская прокуратура и территориальный следственный отдел СК России начали проверку.

Как ранее писал «Новый День», сегодня в 9:20 в квартире пятиэтажки на ул. Зеленая, 7а, взорвался газ.

Пострадали 38-летний хозяин квартиры и соседи, супружеская пара и ребенок. У одного из пострадавших ожоги 50% тела, его увезли вертолетом санавиации в ожоговый центр Екатеринбурга. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожара не было, но взрыв повредил квартиру и чердак. Из дома эвакуированы 240 человек.

Серов, Дарья Деменева

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