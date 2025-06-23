Пострадавший при взрыве в Серове умер в ожоговом центре

Пострадавший при взрыве газа в Серове мужчина умер в ожоговом центре городской больницы № 40 в Екатеринбурге. Туда его экстренно доставили после ЧП вертолетом санитарной авиации. Первоначально сообщалось, что у него обожжено 50% тела, однако позднее эти цифры выросли до 63%.

Напомним, в результате взрыва газа пострадали несколько человек, сильнее всего хозяин квартиры, в которой и случился инцидент. Разрушено несколько квартир, людей будут отселять.

Екатеринбург, Елена Сычева

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