Жильцы дома, в котором взорвался газ, получат сертификаты на новое жилье

Жильцы квартир, пострадавших от взрыва газа в доме на улице Зеленой в Серове, получат сертификаты на приобретение нового жилья. Об этом заявил глава города Василий Сизиков.

«Жители 20 квартир из первого подъезда и 1 квартиры из второго подъезда получат сертификаты на покупку жилья в Серове из расчета площади квартиры. Для поддержки жителей создан чат, где размещаются актуальные уведомления и важная информация относительно ситуации. Составлен график индивидуальных консультаций с каждой семьей. Завтра с 9 утра будут проведены встречи. По каждой ситуации будем действовать индивидуально», – сообщил он в своем телеграм-канале.

Также мэр добавил, что подъезд, в котором произошел взрыв, находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит.

Как ранее писал «Новый День», из дома временно эвакуированы 32 человека. Для них развернули пункт временного размещения в гостиничном комплексе «Надеждинский», где организовано четырехразовое питание.

Напомним, взрыв газа произошел вчера утром в квартире пятиэтажки на ул. Зеленая, 7а. Пострадали четыре человека, а хозяин квартиры с ожогами 63% тела скончался сегодня в больнице. До взрыва газа в квартире мужчина решил вскипятить воду в чайнике, несмотря на подозрительный запах. ЧП случилось после того, как он включил конфорку газовой плиты.

Мэр Серова объявил в городе режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Серов, Дарья Деменева

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