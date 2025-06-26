Дом в Ивделе, где взорвался газовый баллон, не был газифицирован

Соседи рассказали о погибших при взрыве бытового газа в Ивделе. На месте происшествия спасатели извлекли из завалов тела мужчины и женщины. Это 67-летний Виктор Шутов и 69-летняя Галина Осипова, которые проживали в сгоревшей квартире, сообщает издание «КП-Екатеринбург».

По словам очевидцев, дом не газифицирован. Все жильцы пользуются электрическими плитами. Но пожилой паре электроэнергию отключили из-за долгов, поэтому они пользовались газовым баллоном. Соседи рассказывают, что были не в ладах с погибшими жильцами. Они приносили в дом мусор с улицы, в подъезде постоянно был зловонный запах. Женщина периодически пропадала на несколько недель, затем возвращалась.

Сообщение о ЧП в доме на улице Карла Маркса в Ивделе поступило в дежурную часть в 2:55. В квартире на втором этаже пятиэтажки после взрыва газового баллона начался пожар. Квартира была сильно захламлена, площадь пожара составила 80 кв. м. Потушить огонь удалось в 3:40 утра. Из дома были эвакуированы 30 человек. В больницу попали четверо пострадавших – это жильцы соседних квартир. Для остальных жильцов развернули пункт временного пребывания в гостинице «Ивдель», туда пока обратилась только одна женщина. Другие эвакуированные решили остаться у родственников. Сегодня в администрации прошла встреча жильцов поврежденного дома с мэром Ивделя Владимиром Михелем и главой Северного управленческого округа Александром Вервейном.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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