МЧС уточнило обстоятельства взрывал газа в Ивделе

МЧС уточнила некоторые детали инцидента, связанного со взрывном газа в жилом доме в Ивделе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального ведомства, ночью в четверг в пожарную охрану поступило сообщение о происшествии в Ивделе по улице Карла Маркса, д.33.

В квартире на 2 этаже пятиэтажки взорвался газовый баллон, начался пожар. Степень повреждения несущих конструкций устанавливается.

Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров. Самостоятельно из дома эвакуировались 19 человек. Пожарные вывели еще 10 человек. Пострадали 5 человек.

В 03:33 пожар был локализован. В 03:40 открытое горение на пожаре ликвидировано.

В ходе разборки конструкций были найдены два мертвых человека – они проживали в квартире, где взорвался газ.

В ликвидации последствий происшествия задействована группировка РСЧС – 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 6 единиц техники.

Ивдель, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube