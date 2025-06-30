Пострадавшие при взрыве газа в Ивделе получили муниципальные выплаты

Жильцы многоквартирного дома в Ивделе, пострадавшие при взрыве газового баллона, получили выплаты из муниципального бюджета. Об этом сообщил в соцсетях глава городского округа Владимир Мехель.

По его информации, в пункте временного размещения на базе гостиницы «Ивдель» находятся семь человек. Эксперты все еще проводят обследования конструкций дома на улице Карла Маркса, 33а, где случилось ЧП. Заключения, что будет со зданием, пока нет.

Напомним, в ночь на 26 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного дома взорвался газовый баллон с последующим пожаром. В результате происшествия погибли два человека – 67-летний мужчина и 69-летняя женщина. По рассказам соседей, на пожилую пару часто жаловались из-за плохого запаха из квартиры – они тащили мусор с улицы. При разборе завалов спасатели подтвердили, что сгоревшее жилище было сильно захламлено. Кроме того, из-за коммунальных долгов пожилой паре отключили электричество (дом не газифицирован), видимо, поэтому погибшие использовали газовый баллон.

Ивдель, Ангелина Сергеева

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