Футуристический Tesla Cybertruck: почему он пока не стал «машиной будущего» в России

Tesla Cybertruck – электромобиль, который редко можно встретить на улицах Екатеринбурга, да и вообще в России: по стране таких машин насчитывается не более тридцати. Этот массивный монстр с тремя электромоторами мощностью до 850 л.с. и весом под 3,5 тонны разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды – быстрее многих спорткаров. Но несмотря на впечатляющие технические характеристики и футуристический киберпанковский дизайн, у Cybertruck есть свои неожиданные особенности. «Новый День» вместе с сотрудниками Музейного комплекса Верхней Пышмы выяснил, что именно ставит под сомнение его статус «машины будущего».

«Сам по себе Cybertruck Foundation Series представляет собой автомобиль с низкополигональными острыми гранями и прямыми углами, словно застрявший в текстурах какой-то видеоигры. У него полностью угловатый дизайн, что вызывает серьезные опасения», – отмечает экскурсовод Максим Марков. В Европе автомобиль до сих пор не прошел сертификацию именно из-за этих «лезвий», которые могут быть опасны для других участников движения. «На мой взгляд, дизайн будущего будет за округлыми формами либо компромиссными деталями. Например, этот Cybertruck, наверное, можно будет сгладить – извиняюсь, напильником – и получится прекрасный автомобиль. Но в нынешнем виде, думаю, в будущем ему сложно будет занять свое место», – поделился Максим.

Материалы кузова тоже создают немало проблем. Автомобиль без покраски, сделан из нержавеющей стали, а некоторые элементы – из пластика, что придает ему уникальный внешний вид, но требует особого ухода. «Любое прикосновение оставляет следы, а без регулярной мойки металл начинает тускнеть и желтеть», – объясняет эксперт. Чтобы сохранить безупречный внешний вид, электромобиль нужно мыть специальными средствами каждые 2-3 дня, что значительно усложняет его эксплуатацию.

Миф о том, что Cybertruck – пуленепробиваемый, широко распространен, но на деле автомобиль не является бронированным. Стекла легко повреждаются, а двери оставляют вмятины даже от ударов кувалдой. Испытания показали, что стекло может треснуть под определенными нагрузками, говорит Максим Марков: «В автомобиль швыряли стальные шарики на специальном канатике. Сначала оно оставалось целым, но после второго испытания треснуло. Как объяснял Илон Маск, это случилось, потому что били по основанию двери, где крепится стекло. Оно треснуло внизу, и именно из-за этого при втором броске шариков стекло лопнуло».

Кроме того, в России и многих других странах Tesla официально не представлена, поэтому Cybertruck здесь – настоящая редкость. Его внушительный вес и габариты требуют водительских прав категории С, что усложняет регистрацию и эксплуатацию. Также автомобиль поставляется без официальной поддержки и обновлений программного обеспечения, из-за чего владельцы лишены полного доступа к продвинутым функциям, обеспечивающим безопасность и комфорт – они работают только в США.

«В Cybertruck установлено множество камер и датчиков, благодаря которым машина буквально чувствует все, что происходит вокруг. В экстренных ситуациях автомобиль самостоятельно тормозит, если водитель не успевает среагировать. Но это работает только в Америке, – объясняет экскурсовод. – У нас Tesla не представлена официально, поэтому авто – скорее диковинка. Оно выглядит впечатляюще и привлекает внимание, но полностью раскрыть все его возможности здесь, в России, невозможно».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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