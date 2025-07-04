Машина будущего из 80-х: пять фактов о DeLorean, которые могут удивить (ФОТО, ВИДЕО)

DeLorean – икона 80-х, «стильно-медленный» спорткар со слабым двигателем, буксировкой на старте, жесткой подвеской, выделяющийся клиновидным кузовом из нержавеющей стали и уникальным дизайном «из будущего», каким его представляли 45 лет назад. Сотрудники Музейного комплекса Верхней Пышмы рассказали «Новому Дню» несколько интересных фактов об этом автомобиле, которые могут удивить даже знатока.

«Делориан» в Верхней Пышме

Позолоченный DeLorean существует

Для многих DeLorean символизирует будущее своего времени благодаря футуристическому дизайну 80-х и уникальным дверям, которые открываются вверх, напоминая крылья чайки. «Это открывание до сих пор выглядит невероятно эффектно и, пожалуй, является самым впечатляющим в истории автомобилестроения», – отмечает экскурсовод Максим Марков. При этом мало кто знает, что был создан единственный позолоченный экземпляр DeLorean, изготовленный специально для арабского шейха, чья личность до сих пор остается неизвестной.

Спереди – не мотор, а багажник

В отличие от большинства автомобилей своего времени, у DeLorean мотор расположен не спереди, а за сиденьями водителя – такая среднемоторная компоновка характерна для спорткаров, например, Ferrari или Lamborghini. А вот под капотом находится небольшой багажник.

На спортивный характер машины также намекают заостренный дизайн и компактные передние колеса. Задний привод и больший размер задних колес обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

В фильме «Назад в будущее» снимались три DeLorean – и все они ломались

DeLorean изначально покупали за дизайн. Но качество автомобиля оставляло желать лучшего – машина быстро ломалась. Именно поэтому для съемок фильма «Назад в будущее» использовали сразу три «Делориана».

Покупатели в 80-х быстро поняли, что за эффектной внешностью скрывается масса технических недоработок, и цена авто явно завышена. Тем не менее, участие в кино сделало DeLorean настоящей иконой поп-культуры.

«Что касается попыток улучшить технические характеристики, Джон Делориан хотел сделать автомобиль более спортивным. Под капотом стояла V-образная шестерка, и планировалось установить турбину, что увеличило бы мощность почти в полтора раза, сделав машину более динамичной. Однако турбину собирались поставить лишь в самом конце производства, а к тому времени жизненный цикл DeLorean уже подходил к концу», – рассказал Марков.

В названии DMC-12 зашифрована стоимость

Название DMC-12 – не случайность: изначально автомобиль задумывался как доступный спорткар с ценой в 12 тысяч долларов. Но из-за издержек на производстве в Северной Ирландии стоимость выросла более чем вдвое – до 25 тысяч долларов.

Сегодня современные реплики DeLorean выпускаются ограниченными сериями – всего несколько десятков автомобилей в год – и стоят в полтора раза дороже современной машины будущего Tesla Cybertruck.

Высокая ручка двери – особенность для рослых водителей

Сидеть за рулем DeLorean – отдельное приключение. Например, ручка для открытия двери расположена так высоко, что большинству людей приходится вставать, чтобы дотянуться до нее. Джон Делореан, создатель машины, был ростом почти два метра и легко справлялся с этим. Для остальных предусмотрели специальный ремешок, он помогает открыть дверь, не вставая с сиденья.

«Будут ли в будущем автомобили, которые летают? Возможно, это когда-нибудь случится. Но для этого потребуется кардинально изменить всю окружающую среду. Ведь птицы, провода и другие препятствия все еще существуют. К тому же понадобится высокий уровень мастерства в управлении такими машинами. Возможно, первые летающие автомобили появятся не раньше, чем через 50 лет. Хотя уже сейчас ведутся эксперименты: в Китае и Америке реализуются такие проекты, как беспилотные роботакси», – поделился Максим Марков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube