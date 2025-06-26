Патриоты соберутся в «Ельцин-центре»

Завтра в Екатеринбурге в «Ельцин-центре» соберутся патриоты. Среди них Герои России Олег Касков, Сергей Воронин и Евгений Поддубный, полпред президента Артем Жога, глава психологического департамента Минобороны России Валентина Барабанщикова, атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева. Все они станут участниками форума «Патриоты Урала». Он пройдет уже в третий раз, но на этой площадке впервые.

«Уверен, дискуссии будут содержательными и яркими. Призываю всех настроиться на честный, открытый разговор и конструктивное обсуждение. Наша задача – не красивые слова, а конкретные решения, которые послужат на благо бойцов СВО и России», – прокомментировал Жога.

В этом году на форуме будут работать три площадки: по реабилитации ветеранов СВО, по военной журналистике и по патриотическому воспитанию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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