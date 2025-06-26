Уральский полпред встретился с российскими медийщиками

Полпред президента России в УрФО Артем Жога встретился с российскими медийщиками, которые проходят образовательную программу «Мастерская новых медиа». «Особо радостно было видеть представителей регионов Уральского федерального округа и Донбасса», – отметил Жога.

Он рассказал, что обсудил с представителями российских СМИ и PR-компаний образ участника специальной военной операции.

«Нужно понимать, что информационная война с окончанием горячей фазы СВО не закончится. И нам нужно уметь объективно, открыто и честно рассказывать об участниках спецоперации, наших ценностях и достижениях. Уверен, что образ героя не должен создаваться искусственно. Нельзя ничего скрывать или, наоборот, приукрашивать. Герой должен быть полностью настоящим – во всех мельчайших деталях», – подчеркнул полпред.

Напомним, завтра в екатеринбургском Ельцин-центре пройдет форум «Патриоты Урала», который проводится под эгидой полпредства. Темой одной из трех площадок станет военная журналистика.

Екатеринбург, Елена Сычева

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