Свердловский драмтеатр получил две «Золотые маски»

В Казани прошла церемония награждения главной театральной премии страны «Золотая маска». В этом году Свердловский театр драмы получил две награды за спектакль «Любой ценой».

Как сообщили на сайте премии, первая «маска» досталась постановке как лучшему драматическому спектаклю малой формы, а вторая – за лучшую работу художника по свету Тарасу Михалевскому.

Фото: страница драмтеатра в ВК

Кроме того, в специальной премии жюри «За творческий дуэт» были отмечены артисты театра музыкальной комедии Анастасия Ермолаева и Евгений Толстов за спектакль «Баядера».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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