Пять екатеринбургских спектаклей вошли в шорт-лист премии «Золотая маска»

Пять екатеринбургских постановок вошли в число номинантов национальной премии «Золотая маска».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в номинации «Современный балет» в шорт-лист вошла постановка «Каменный цветок» Екатеринбургского театра оперы и балета, в номинации «Театр кукол» – «Зойкина квартира» от Екатеринбургского театра кукол.

На победу во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей» претендуют три спектакля: «Алиса в Зазеркалье» Екатеринбургского театра оперы и балета, «Дюймовочка» театра балета «Щелкунчик» и «Переполох в курятнике» Свердловского театра музыкальной комедии.

Всего в шорт-лист вошло 198 спектаклей из разных городов России.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Омске в июне 2026 года.

Напомним, в прошлом году Свердловский театр драмы получил сразу две «Золотых маски» за спектакль «Любой ценой». Первая «маска» досталась постановке как лучшему драматическому спектаклю малой формы, а вторая – за лучшую работу художника по свету Тарасу Михалевскому.

Екатеринбург, Елена Владимирова

