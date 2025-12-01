«Урал Опера Балет» взял «оперный Оскар» за «Алису в Зазеркалье»

Оперный театр Екатеринбурга взял «оперный Оскар». Лауреатом X Национальной премии «Онегин» стала постановка современной оперы Ефрема Подгайца «Алиса в Зазеркалье». Церемония прошла в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра.

«Постановка признана лучшим событием для детской аудитории: награда в номинации «Событие. Дети» адресована театру, всем авторам и исполнителям спектакля», – поделились в пресс-службе «Урал Оперы».

Ранее «Новый День» писал, что «Алиса в Зазеркалье» также вошла в число номинантов национальной премии «Золотая маска» во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей». Церемония награждения лауреатов пройдет в Омске в июне 2026 года.

