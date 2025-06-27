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Пятница, 27 июня 2025, 16:42 мск

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Бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» задержали по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно решению судьи, арест продлится 1 месяц и 30 суток.

Кроме того, по этому же делу был арестован гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко.

Суд детали дела не раскрыл, адвокаты арестованных – тоже.

В телеграм-каналах со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщается, что Воеводин, якобы, вступил в сговор с гражданином США Игорем Райхельсоном, заключив с предприятиями последнего договоры на поставки шихтовых заготовок для «ВСМПО-Ависма» по завышенным на 30% ценам. Ущерб составил 4 млрд рублей. В этом же, якобы, замешен и Лысенко.

Обоих задержали 25 июня 2025 года.

Москва, Елена Васильева

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