На Урале пошли грибы – белые, подберезовики и лисички

В Свердловской области стало больше грибов. Как сообщают в тематических пабликах любители тихой охоты, после дождей резко пошли белые, подберезовики, а кое-где уже и лисички.

Ранее Свердловская область вошла в топ-10 «грибных» регионов России. Потенциал Среднего Урала в этом смысле высоко оценивал еще первый губернатор Эдуард Россель в 2009 году: «Вон, у нас один предприниматель 180 тонн грибов собрал, обработал и продал за границу. Многие семьи за сезон продают их столько, что покупают автомашину. Можем собирать, кормить себя и других», – оптимистично подметил он. «У нас колоссальный объем грибов, говорю я вам. 94 тысячи тонн, вагонами грибы собираем. А в течение 3-4 лет будет 160 тысяч тонн», – говорил губернатор на одной из сельскохозяйственных ярмарок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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