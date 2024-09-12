Свердловская область вошла в топ-10 грибных регионов

Свердловская область вошла в список регионов, популярных у любителей «тихой охоты». Рейтинг составили эксперты туристического сервиса «Туту».

«Уральская грибная «тихая охота» может быть весьма успешной – главное выбирать для нее экологически чистые зоны. Отправляйтесь в регион за маслятами, груздями, подберезовиками, подосиновиками, лисичками, рыжиками и белыми грибами. Ищите грибные места в Сысертском, Белоярском, Первоуральском и других районах и городских округах», – советуют специалисты.

Они также напоминают правила безопасного сбора грибов. Идти в лес нужно только в компании опытных людей, которые хорошо знают местность. Нельзя собирать грибы в черте города, около дорог и железнодорожных путей, в неблагоприятных с точки зрения экологии районах (например, рядом с заводами). С собой надо брать заряженный телефон, навигатор, спички и нож, одеваться ярко, а не в камуфляж.

Собирать грибы лучше ранним утром. Не нужно брать гриб, если есть хоть малейшее сомнение в его съедобности, также стоит избегать слишком старых грибов, которые могут накапливать вредные вещества. Почистить грибы нужно сразу же, как придете домой.

Даже опытным грибникам стоит перестраховаться и взять с собой атлас – определитель грибов.

Как уже сообщал «Новый День», потенциал Свердловской области как «грибного» региона оценил еще ее первый губернатор Эдуард Россель в 2009 году: «Вон, у нас один предприниматель 180 тонн грибов собрал, обработал и продал за границу. Многие семьи за сезон продают их столько, что покупают автомашину. Можем собирать, кормить себя и других», – оптимистично подметил он. «У нас колоссальный объем грибов, говорю я вам. 94 тысячи тонн, вагонами грибы собираем. А в течение 3-4 лет будет 160 тысяч тонн», – говорил губернатор на одной из сельскохозяйственных ярмарок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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