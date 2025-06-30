«Ночь музыки» поставила новый рекорд посещаемости

Уральскую ночь музыки 27 июня посетили порядка 450 тысяч зрителей, 11-й фестиваль стал самым масштабным в истории. Более, чем на 100 площадках Екатеринбурга выступили более 2,5 тысячи музыкантов, сообщили в ДИПе.

На площадках фестиваля звучали классика, джаз, электронная и народная музыка, барочный струнный оркестр, современный фолк, хоровые коллективы, детские и молодёжные ансамбли, хип-хоп течение и средневековый балаган.

Напомним, в прошлом году площадки фестиваля Ural Music Night собрали 380 тысяч слушателей. В 2023 году «Ночь музыки» посетили 360 тысяч человек, в 2022 году – около 300 тысяч. В 2018 году, когда фестиваль закрывал серию футбольных матчей Чемпионата мира в Екатеринбурге, уличные концерты собрали более 200 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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