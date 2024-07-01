«Уральская ночь музыки» установила новый рекорд по посещаемости

Несмотря на дождливую и холодную погоду в выходные дни в Екатеринбурге, музыкальные фестивали «Уральская ночь музыки» и «Безумные дни» обновили собственные рекорды по посещаемости.

По данным организаторов, суммарно концертные площадки десятого фестиваля Ural Music Night собрали 380 тысяч слушателей. В прошлом году «Ночь музыки» посетили 360 тысяч человек, в 2022 году – около 300 тысяч. В 2018 году, когда фестиваль закрывал серию футбольных матчей Чемпионата мира в Екатеринбурге, уличные концерты собрали более 200 тысяч человек. Тогда сотрудникам Госавтоинспекции пришлось перекрывать проспект Ленина.

Фестиваль классической музыки «Безумные дни» за четыре дня собрал свыше 45,5 тысяч зрителей. Большинство концертов проходило на закрытых площадках, но также были и уличные выступления в саду Вайнера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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