Организаторы Ural Music Night объявили первого хедлайнера 2025 года

Организаторы «Уральской ночи музыки» уже готовятся к фестивалю, который состоится летом следующего года. Сегодня они назвали имя первого хедлайнера – это Арина Точилова. Екатеринбурженка и финалистка 11-го сезона шоу «Голос. Дети» выступит на Плотинке. Точная дата выступления пока неизвестна.

На UMN выступают музыканты разных направлений: от классики до панк-метала и краут-рока. Самая музыкальная ночь ежегодно собирает несколько сотен тысяч екатеринбуржцев. Как ранее писал «Новый День», в прошлом году, несмотря на дождливую и холодную погоду, фестиваль установил рекорд по посещаемости – концертные площадки собрали 380 тысяч слушателей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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