Организаторы «Ночи музыки» назвали первых хедлайнеров фестиваля

Организаторы одиннадцатого фестиваля Ural Music Night уже формируют список звезд российской и мировой сцены, которые выступят в Екатеринбурге в ночь с 27 на 28 июня.

Так, по словам директора «Уральской ночи музыки» Евгения Горенбурга, в настоящее время идут переговоры с артистами из Венгрии, Израиля и Индии. Точно известно, что приедет покорять уральскую столицу одна зарубежная группа, название которой пока держат в секрете.

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец ради «Ночи музыки» даже отказался от гастролей. Как отметил на пресс-конференции букинг-директор фестиваля Кирилл Турицын, также в UMN согласились участвовать Тимур Ведерников с социальным проектом «Музыка вместе» и ансамбль песни и танца «Донбасс». Ведутся переговоры с Niletto, Евой Власовой и Нонной Гришаевой, театр которой сможет выступить на новой площадке театральной песни.

Для любителей классической музыки сыграют московский оркестр «Гнесинские виртуозы», а также этнические музыканты Дмитрий Волосников, Сергей Старостин и Сергей Клевенский, которые вместе с джаз-хором Свердловской детской филармонии подготовят программу «Из варяг в греки», связанную с этникой и древними пластами русской культуры. По словам директора Уральской специальной музыкальной школы Эльвиры Архангельской, в настоящий момент организаторы фестиваля договариваются о приезде солистов из таких же школ-десятилеток, которых сейчас в России осталось всего девять.

Как ранее писал «Новый День», имя первого хедлайнера фестиваля было известно уже в ноябре прошлого года – это екатеринбурженка, финалистка 11-го сезона шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, которая будет выступать на Плотинке.

Кроме того, по словам Горенбурга, впервые внутри фестиваля пройдет новый проект – «Ночь танца». Участие примут лучшие уральские танцевальные коллективы: екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы», балетная труппа «Урал Опера Балета» и другие.

Если в прошлом году Ural Music Night лишился нескольких знаковых площадок из-за других мероприятий, которые шли параллельно («Безумные дни» и городской выпускной), то на этот раз организаторы хотят провести фестиваль совместно с общегородским выпускным, в том числе в ЦПКиО. Также планируется организовать больше новых площадок, которые будут находиться в центре города и в пешей доступности от него.

Напомним, «Ночь музыки» стала самым масштабным российским мультиформатным фестивалем. В прошлом году она установила новый рекорд посещаемости: несмотря на дождливую и холодную погоду концертные площадки десятого фестиваля Ural Music Night собрали 380 тысяч слушателей. Более чем на сотне площадок выступили почти 3 тысячи музыкантов самых разных жанров и стилей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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