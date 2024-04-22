Ural Music Night в этом году лишится крупных площадок

Ural Music Night в этом году лишится нескольких знаковых площадок из-за фестиваля «Безумные дни» и общегородского выпускного. Об этом сообщил директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург на пресс-конференции.

«Ural Music Night проходит одновременно с фестивалем «Безумные дни», который проводит Свердловская филармония 27-28 числа. Как результат, многие площадки невозможны для проведения мероприятий. Филармония, ТЮЗ и Дом Маклецкого будут заняты классикой», – отметил Горенбург. Также, по его словам, пропадает 3 площадки в парке Маяковского из-за проведения общегородского школьного выпускного.

Директор фестиваля также добавил, что сцены для рэп- и рейв-исполнителей будут в Tele-Club, их сделают как открытые площадки. А главная площадка, Октябрьская площадь, на которой прозвучит песня «Ночь пройдет, наступит утро ясное», вернется в этом году.

Фестиваль пройдет 28 июня на 100 площадках Екатеринбурга: в парках, скверах, барах, ресторанах, театрах, музеях и культурных учреждениях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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