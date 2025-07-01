Директором «Фармации» стала экс-руководитель департамента госзакупок

Директором ГАУ Свердловской области «Фармация» назначена Марина Трушникова, которая с 2013 по 2020 год руководила Департаментом государственных закупок Свердловской области, а затем – ООО «Международные цифровые технологии» и подразделением закупок АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035».

В пресс-службе областного минздрава пояснили, что кадровое решение принято в связи с прекращением трудового договора с предыдущим руководителем учреждения – Андреем Герстнером.

Напомним, ГАУ СО «Фармация» – это сеть государственных аптек, владеющая точками в различных городах, поселках и деревнях Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», в здравоохранении региона сейчас происходят заметные изменения. Одним из своих первых указов врио губернатора Денис Паслер назначил бывшего министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову своим заместителем и министром здравоохранения Среднего Урала. 29 мая Денис Паслер назначил четырех новых заместителей министра здравоохранения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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