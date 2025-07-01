Умные камеры стали распознавать использование смартфона за рулем. Свердловские водители получили уже 10 тысяч штрафов

Автоматические камеры с искусственным интеллектом помогают Госавтоинспекции фиксировать такие нарушения, как использование мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень. Только за прошлый год инспекторы выписали более 10 тысяч штрафов свердловским водителям, которые пользовались смартфоном во время езды.

«Мы увеличиваем количество комплексов фото- и видеофиксации, способных распознавать такие нарушения, постепенно обновляем программное обеспечение. Важно понимать, что если водитель просто держит мобильный телефон в руках – например, смотрит в навигатор или разговаривает по громкой связи – камера распознает это действие как нарушение. Потому что водитель все равно отвлекается от управления машиной. Камеры с ИИ также фиксируют, когда водитель не пристегнут ремнем – таких нарушений выявляется также большое количество. Мы надеемся, что со временем водители станут внимательнее, и количество нарушений этой категории снизится. Если водитель не согласен с постановлением о штрафе, он может его обжаловать в суде», – рассказал на пресс-конференции начальник свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.

По словам полицейского, умные камеры также помогают находить угнанные машины. Это происходит, когда случается сбой, – система фиксирует нарушение, которое настоящий автовладелец не совершал. В этом случае инспекторы проводят дополнительную проверку и находят машину-двойника с подложными номерами. «Мы выявляем до 50 подобных нарушений в день. Государственные регистрационные знаки изымаются. Если они поддельные, то с автомобилем проводится отдельная работа. При проверке узлов и агрегатов, как правило, подтверждается, что машина «перебитая». Тогда возбуждается уголовное дело», – отметил Алексей Спиридонов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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