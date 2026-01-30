российское информационное агентство 18+

Пятница, 30 января 2026, 15:44 мск

Водитель не смог оспорить штраф за использование смартфона за рулем

Свердловский областной суд признал законным штраф водителю за использование мобильного телефона за рулем – даже если он не разговаривал, а просто держал смартфон в руке.

В октябре 2025 года такой штраф получил екатеринбуржец Дмитрий, управлявший автомобилем JAC J7. Правонарушение зафиксировала автоматическая камера «Призма-StoS». На фотоматериалах четко видно, что во время движения водитель держит телефон в правой руке. По постановлению Госавтоинспеции водителю был выписан штраф в 1500 рублей. Дмитрий не согласился с таким решением и обжаловал его в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга, а затем и в Свердловском областном суде.

«Мужчина пытался доказать, что не говорил по телефону в момент движения, а просто держал его в руке. Однако суд, рассмотрев материалы дела, отметил, что функции телефона не ограничиваются только звонками и не исключают возможности его использования в других целях, которые снижают уровень бдительности и концентрации внимания водителя на дороге. Поскольку Дмитрий держал смартфон в руке в момент управления автомобилем, это является нарушением правил дорожного движения и образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.36.1 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе облсуда. Жалоба водителя оставлена без удовлетворения.

Как ранее писал «Новый День», автоматические камеры с искусственным интеллектом помогают Госавтоинспекции фиксировать такие нарушения, как использование мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень. Только за прошлый год инспекторы выписали почти 60 тысяч штрафов свердловским водителям, которые пользовались смартфоном во время езды.

«Важно понимать, что если водитель просто держит мобильный телефон в руках – например, смотрит в навигатор или разговаривает по громкой связи – камера распознает это действие как нарушение. Потому что водитель все равно отвлекается от управления машиной. Мы надеемся, что со временем водители станут внимательнее, и количество нарушений этой категории снизится», – пояснял начальник свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

