На Урале зафиксировано крупнейшее с 1960-х годов нашествие непарного шелкопряда

В лесах Свердловской области наблюдается крупнейшее с советских времен нашествие непарного шелкопряда, гусеницы которого объедают лиственные деревья, особенно березы. На это уже не первый год обращают внимание депутаты областного заксо, однако в минприроды заявляют, что через три года вспышка закончится сама.

Сегодня министр природных ресурсов Денис Мамонтов сообщил, что массовые случаи появления шелкопряда наблюдаются с 2024 года. Специалисты формируют по жалобам населения и глав городов так называемые карточки сигнализации и отправляют в Челябинскую область, где расположен центр лесозащиты – уполномоченная организация по всему УрФО. Его сотрудники в свою очередь должны выехать в проблемные районы, поставить ловушки и оценить численность вредителей.

Особенность шелкопряда в том, что в очень холодные и очень жаркие годы число гусениц сокращается, но повышается выживаемость. Из яиц, отложенных в пожароопасном 2023 году, гусеницы вылупились в этом, гораздо более благоприятном, поэтому численность вредителя резко возросла – в несколько раз. Последствия этой вспышки на Урале будут наблюдать еще три года. Последний раз такое было в 1963 году. Обработка химикатами лесов особого смысла не имеет – те, которыми пользовались в прошлые годы, сейчас запрещены. А вот садоводам следующей весной имеет смысл обработать свои участки. Минприроды обещало своевременно опубликовать в 2026 году соответствующие рекомендации по препаратам.

Что касается этого года, то, по словам Мамонтова, вряд ли центр лесозащиты признает очагами заражения все территории, по которым были составлены карточки сигнализации. Однако сейчас есть информация о появлении шелкопряда на участках общей площадью 200 тысяч га. В то же время Денис Мамонтов подчеркнул, что более 60% лесов в Свердловской области – сосновые, так что нельзя говорить, что вредитель ставит под угрозу все лесное хозяйство региона. Кроме того, как правило, в августе листва на березах после повреждения все-таки появляется, хоть и восстанавливается в полном объеме.

Депутаты обратили внимание министра на отдельные территории, которые особенно сильно пострадали от вредителя. Вячеслав Вегнер напомнил о поврежденных березах на пороге Ревун, где погибло много деревьев и «жуки огромные ползают». Депутат Елена Трескова заявила, что «неприятная картина» наблюдается в Байкаловском, Ирбитском, Камышловском районах. «Когда едем вдоль трассы, видим, что березы стоят без листвы», – отметила она.

Денис Мамонтов ответил, что на состояние рощи на Ревуне в значительной степени повлияли не вредители, а отдыхающие местные жители, которые ломают ветки, добывают березовый сок, обрывают кору для костра. Тем не менее, сейчас рассматривается вопрос о передаче этого объекта из распоряжения города в лесной фонд. Если это произойдет, Минприроды попытается сделать проект лесовосстановления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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