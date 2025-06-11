На Ревуне гибнет лес. Никто ничего не делает целый год (ФОТО)

В Свердловской области погибает лес в одном из самых популярных туристических мест – на пороге Ревун в Каменском районе. По словам местных жителей, плохое состояние деревьев было заметно еще в прошлом году. Сейчас на берегу реки десятки высохших берез. Причина гибели леса до сих пор неизвестна.

Как выяснил «Новый День», фитосанитарный контроль на этом участке не установлен. В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что для этого необходимо провести обследование лесного массива, но таких заявок в ведомство не поступало. «Только после получения результатов лабораторных исследований будут приниматься меры в соответствии с законодательством в области карантина растений», – прокомментировали в пресс-службе.

Сейчас в отдельных районах Свердловской области действуют фитосанитарные карантины по таким вредителям, как непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд, уссурийский полиграф и усачи рода Monochamus. Являются ли насекомые виновниками гибели берез на Ревуне, или деревья засохли по другой причине, должны установить инспекторы. Добавим, что местные жители уже направили обращение в Россельхознадзор.

О плохом состоянии леса в Каменском районе год назад заявлял областной депутат Вячеслав Вегнер. Он рассказал, что обращался с этим вопросом в минприроды, но реакции не последовало. «Несмотря на обещание министерства мониторить ситуацию, ничего не сделано! Действительно, все становится хуже, лес от вредителя не обработали, зараженные деревья не удалили. Тем самым эпидемия вредителя распространяется дальше», – прокомментировал «Новому Дню» депутат.

Вегнер отметил, что будет готовить обращение в природоохранную прокуратуру, если ситуация не изменится.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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