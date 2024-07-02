Завелся вредитель, уничтожил весь лес: популярное у туристов место гибнет

Одно из самых популярных у туристов мест, порог Ревун в Каменском районе, находится в опасности – лес вокруг него уничтожают вредители. Об этом заявил сегодня на заседании областного заксобрания депутат Вячеслав Вегнер.

«У нас есть такой порог Ревун. Там завелся вредитель, который почти уничтожил вокруг него лес. Это наша жемчужина, и она гибнет. Вы знаете, сколько народу там собирается каждый год, и байдарочники, и скалолазы. Но сегодня я не вижу, чтобы ее кто-то пытался сохранить», – заявил депутат.

Как уже сообщал «Новый День», это не единственный подобный случай в регионе. В лесах Нижнесергинского района Свердловской области установлен карантинный фитосанитарный режим на площади свыше 9 тысяч га. Как сообщает Россельхознадзор, на этой территории выявлен вредитель – уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford).

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

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