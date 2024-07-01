На Среднем Урале введен карантин из-за опасного жука-короеда

В лесах Нижнесергинского района Свердловской области установлен карантинный фитосанитарный режим на площади свыше 9 тысяч га. Как сообщает Россельхознадзор, на этой территории выявлен вредитель – уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford).



«Утверждена программа локализации очагов и ликвидация популяции уссурийского полиграфа на территории Нижнесергинского района. Юридические лица и граждане, осуществляющие деятельность на данной территории, проинформированы об установлении карантинной фитосанитарной зоны», – сообщили в пресс-службе ведомства.



Жук-короед был завезен на Урал с Дальнего Востока. Вредитель уничтожает пихты, и единственная мера борьбы с ним – это рубка и сжигание пострадавших деревьев. Бесконтрольное распространение уссурийского полиграфа началось с челябинского парка «Таганай». Сейчас уральские ученые изучают, как произошла вспышка насекомого-вредителя, чтобы в будущем предотвратить подобные события. Однако прогноз пока пессимистичный: завезенный жучок может полностью уничтожить пихтовые леса в Челябинской и Свердловской областях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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