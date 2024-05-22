На Урале гибнут пихтовые леса из-за завезенного вредителя

В ближайшие годы на Урале могут полностью исчезнуть пихтовые леса. Все из-за бесконтрольного распространения уссурийского полиграфа – жука-короеда, который был завезен с Дальнего Востока.

«Сейчас в окрестностях Екатеринбурга можно увидеть рыжие или оранжевые пихты. Это уже погибшие деревья, потому что съедены этим жучком. К сожалению, остановить его распространение пока очень сложно. Единственная мера борьбы с этим насекомым – рубка и сжигание пострадавших пихт. Чтобы выяснить, как началась вспышка уссурийского полиграфа, мы в этом году запланировали экспедицию в национальный парк Таганай», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН Марина Гурская.

Пока ученые делают пессимистичный прогноз – пихтовые леса в Свердловской и Челябинской областях находятся под угрозой полного уничтожения. В будущем они восстановятся, но произойдет это нескоро. В период вспышки полиграфа в уральских регионах, скорее всего, будут проблемы в целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере фармацевтики, поскольку в России активно используется пихтовый бальзам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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