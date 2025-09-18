Опасный жук-короед добрался до Нижнего Тагила

Россельхознадзор установил новую карантинную фитосанитарную зону по уссурийскому полиграфу в Свердловской области. Жук-короед, уничтожающий пихты, обнаружен в районе поселка Горбуново, который находится под Нижним Тагилом. Поврежденные деревья встречаются на территории площадью 217 га. Фитосанитарная зона распространяется на 2472,19 га, уточнили в ведомстве.

Уссурийский полиграф появился в Свердловской области в 2023 году, ранее завезенный жук-короед распространился в Челябинской области и Пермском крае. Бороться с этим вредителем крайне трудно. Уссурийский полиграф очень плодовит, на одном зараженном дереве может быть до несколько тысяч особей. Имаго, куколки и личинки зимуют под корой и могут переносить очень низкие температуры (до -50°). Характерный признак пораженных деревьев – ярко-оранжевая хвоя. Ученые считают, что завезенный жук может полностью уничтожить пихтовые леса на Урале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

