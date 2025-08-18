Уссурийский полиграф уничтожает хвойный лес вблизи Красноуфимска

Специалисты Россельхознадзора выявили еще один очаг поражения хвойного леса в Свердловской области опасным жуком-короедом – уссурийским полиграфом (Polygraphus Proximus Blanford).

Имаго и личинки карантинного вредителя обнаружили на территории Пригородного и Нижне-Иргинского лесничеств в Красноуфимском районе, а также на землях деревень Русский Турыш, Большой Турыш и Малый Турыш. Общая площадь фитосанитарной зоны составила 1957 га, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», уссурийский полиграф был завезен на Урал с Дальнего Востока. Вредитель уничтожает пихты и еще некоторые хвойные породы. Характерный признак зараженных деревьев – ярко-оранжевая хвоя. Бороться с мелким и очень плодовитым жуком-короедом трудно, высохшие деревья попросту вырубают. Сейчас фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу установлены в Ачитском, Нижнесергинском, Невьянском, Кушвинском, Билимбаевском лесничествах, а также в окрестностях Екатеринбурга. Ученые дают пессимистичный прогноз: завезенный жучок может полностью уничтожить пихтовые леса в Уральском регионе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

