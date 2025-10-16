На свердловском складе пиломатериалов нашли уссурийского полиграфа

Сотрудники Россельхознадзора во время плановой проверки обнаружили на складе в Ачитском районе опасного карантинного вредителя – уссурийского полиграфа. Имаго жука-короеда нашли в пиломатериалах. Склад принадлежит индивидуальному предпринимателю, которому вынесено предупреждение.

«По результатам обследования установлена необходимость введения карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу на площади 2573 га», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Впервые уссурийский полиграф в Ачитском районе был обнаружен в ноябре 2024 года. Тогда установили фитокарантин на площади более 770 га. Опасный вредитель поражает пихты и другие хвойные породы деревьев. За пару лет площадь фитосанитарных зон по виду Polygraphus proximus Blandford увеличилась в несколько раз в Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube