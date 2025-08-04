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Понедельник, 4 августа 2025, 10:37 мск

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Жук-вредитель, пожирающий пихты, добрался до Билимбаевского лесничества

В Билимбаевском лесничестве введен карантин по уссурийскому полиграфу. Этот мелкий жучок уничтожает пихты и относится к опасным вредителям леса.

Как сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора, обследование зараженного участка проходило в мае 2025 года. Специалисты обнаружили на деревьях взрослых жуков и личинки карантинного насекомого. После лабораторного подтверждения вредителя в лесничестве установили фитосанитарную зону площадью 1853 га.

Жук-короед Polygraphus proximus Blandford был завезен на Урал с Дальнего Востока. Распространение уссурийского полиграфа началось с челябинского парка «Таганай», а после очаги заражения стали находить в других регионах Урала. На сегодняшний день в нескольких лесничествах Свердловской области установлены карантинные зоны. В местах присутствия жука-вредителя пихты и ели имеют ярко-оранжевую хвою и быстро засыхают. Единственная мера борьбы с вредителем – вырубка зараженных деревьев. Ученые дают пессимистичный прогноз: завезенный жучок может полностью уничтожить пихтовые леса в Уральском регионе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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