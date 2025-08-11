Уничтожитель пихты подобрался к Екатеринбургу (ФОТО)

Опасный лесной вредитель, уничтожающий пихтовые леса, уже вплотную подобрался к Екатеринбургу. Речь идет об уссурийском полиграфе, который несколько лет назад появился на Урале, и в этом году добрался до лесов Свердловской области. Вдоль трассы Пермь – Екатеринбург на подъездах к городу появились высохшие деревья с рыжими хвойными кронами. Это характерный признак поражения полиграфом и грибком, который распространяет этот жук.

Предположительно дальневосточный вредитель был занесен в регионы УрФО в Челябинскую область (другой вариант – он пришел сюда из Пермского края), куда, вероятно, попал с саженцами, однако узнать точную причину распространения его уже вряд ли удастся.

В этом году в нескольких лесничествах Среднего Урала были установлены карантинные зоны. Спасти деревья может обработка специальными препаратами (так, например, спасали пихты в пермском парке Горького – деревьям делали инъекции инсектицида и фунгицида), однако это дорого, на один ствол нужно 2-3 капсулы, каждая стоит 2500 рублей. Второй вариант – вырубка зараженных деревьев.

Екатеринбург, Елена Сычева

