Россельхознадзор проверяет несколько районов Свердловской области на заражение уссурийским полиграфом

В Свердловской области распространяется опасный жук-короед, уничтожающий пихты. Пока в регионе выявлен только один очаг уссурийского полиграфа – в Нижнесергинском районе, но Россельхознадзор проверяет еще несколько заявок на возможно зараженные территории. «Новый День» выяснил, как специалисты борются с лесным вредителем.

«Уссурийский полиграф повреждает в основном пихты, но также и ели. Это мелкий жучок, поэтому идентифицировать его можно только при проведении лабораторной экспертизы. Опасность вредителя в том, что он очень плодовитый – с 1 квадратного дециметра выходит 40-50 тысяч особей. В случае массового нападения уссурийского полиграфа дерево усыхает в течение 2-4 лет. Признаки зараженной пихты можно установить визуально: отходит кора, на стволе появляются многочисленные смоляные подтеки, есть фитопатогенные грибы, и главный симптом – хвоя становится красной. Такое дерево невозможно спасти, оно погибнет. Единственная мера борьбы – санитарная рубка», – рассказала «Новому Дню» начальник отдела надзора за обеспечением карантина растений по Свердловской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Оксана Рымарь.

В лесах Нижнесергинского района установлен фитосанитарный карантин на площади свыше 9 тысяч га. Но массовой рубки деревьев не будет. Как пояснила собеседница агентства, площадь карантина включает в себя очаг заражения и буферную зону. Как правило, очаги небольшого размера, и там происходит санитарная вырубка. В буферной зоне сотрудники Россельхознадзора проводят ежегодный осмотр деревьев, чтобы вовремя заметить распространение жука.

«Фитосанитарный режим вводится, чтобы не допустить завоза вредителя в чистые районы. Поэтому при вывозе древесины или других лесоматериалов из карантинной зоны проводится обязательный досмотр продукции и выдается карантинный сертификат», – подчеркнула Оксана Рымарь. Жителям, которые хотят посадить пихты на своем участке, специалист советует приобретать хвойные саженцы в питомниках. Только так можно гарантировать, что дерево не заражено вредителями и не будет опасным для других растений.

По словам Оксаны Рымарь, ситуация в Свердловской области еще не так плоха, как в соседних уральских регионах, где уссурийский полиграф распространяется активнее. «Держим ситуацию на контроле. Жители тоже могут сообщать в Россельхознадзор о местах, где, по их мнению, завелся вредитель. Нужно указать координаты или кадастровый номер участка, это очень помогает инспекторам. Мы будем реагировать на все извещения», – отметила собеседница агентства.

Как ранее писал «Новый День», жук-короед Polygraphus proximus Blandford был завезен на Урал с Дальнего Востока. Распространение уссурийского полиграфа началось с челябинского парка «Таганай». Сейчас уральские ученые изучают, как произошла вспышка насекомого-вредителя, чтобы предотвратить подобные события. Однако прогноз пока пессимистичный: завезенный жучок может полностью уничтожить пихтовые леса в Уральском регионе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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