Под Красноуфимском выявили новый очаг жука-короеда, уничтожающего пихты

В Свердловской области выявлен новый очаг распространения уссурийского полиграфа, уничтожающего пихты. Карантин введен в Ачитском районе, на территории Афанасьевского участкового лесничества. Фитосанитарная зона установлена на площади 779 га, сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.

Напомним, аналогичный фитосанитарный карантин уже действует в Нижнесергинском районе и окрестностях Екатеринбурга. Уссурийский полиграф – это жук-короед размером всего два миллиметра. Вредитель повреждает в основном пихту, реже ель и кедр. Как правило, зараженные деревья имеют ярко-рыжую хвою и погибают через 2-3 года. Единственная мера борьбы с вредителем – санитарная вырубка, чтобы не допустить распространения жуков на здоровые деревья.

Уссурийский полиграф был завезен на Урал несколько лет назад с Дальнего Востока. Благодаря своей плодовитости, жучок быстро распространился на леса Челябинской области и Пермского края, а в этом году добрался до Свердловской области. По пессимистическим прогнозам, вредитель может полностью уничтожить пихтовые леса на Урале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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