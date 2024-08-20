В Свердловской области выявлено уже два очага уссурийского полиграфа, уничтожающего пихты

Специалисты Россельхознадзора выявляют новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Этот жучок-короед уничтожает пихты и признан особо опасным вредителем для хвойных лесов.

Как сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя Уральского управления Россельхознадзора Татьяна Патрушева, в Свердловской области установлен фитосанитарный карантин уже на двух территориях – в Нижнесергинском районе и окрестностях Екатеринбурга. Общая площадь карантина составляет более 9 тысяч га. Также инспекторы обследуют участки в Красноуфимском районе, где заметили порыжевшие пихты.

Как ранее писал «Новый День», уссурийский полиграф был завезен на Урал несколько лет с Дальнего Востока. Вредитель очень плодовитый, и мелкие жучки очень быстро стали захватывать леса в Челябинской области и Пермском крае, а сейчас добрались до Свердловской области. По пессимистичному прогнозу, вредитель может полностью уничтожить пихтовые леса в Уральском регионе. Единственная мера борьбы с жуком – вырубка зараженных деревьев.

«Самый явный признак зараженной пихты – ярко-оранжевая хвоя. Если вы увидели такие деревья, нужно сообщать в Россельхознадзор, можно по телефону: 305-18-00. Инспекторы выедут на место, отберут образцы и проверят их в лаборатории», – отметила Татьяна Патрушева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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