Силовики пришли в Свердловский департамент развития туризма

Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия в офисном здании по адресу: ул. Московская, 11.

Там расположены несколько государственных структур, но, по данным «Нового Дня», силовики приходили в Департамент по развитию туризма Свердловской области, которым руководит Эльмира Туканова.

В департаменте информполитики действия правоохранительных органов не комментируют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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