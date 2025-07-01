Силовики пришли в Свердловский департамент развития туризма

Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия в офисном здании по адресу: ул. Московская, 11.
Там расположены несколько государственных структур, но, по данным «Нового Дня», силовики приходили в Департамент по развитию туризма Свердловской области, которым руководит Эльмира Туканова.
В департаменте информполитики действия правоохранительных органов не комментируют.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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