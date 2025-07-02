российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 июля 2025, 09:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале может смениться главный по туризму

Эльмира Туканова

В департаменте по развитию туризма Свердловской области может смениться руководство.

Об этом заговорили после визита силовиков в ведомство накануне. По информации от директора департамента Эльмиры Тукановой, интерес связан с уголовным делом в отношении одного из грантополучателей в сфере туризма.

Между тем, собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказывает, что около двух недель назад профильный замгубернатора Дмитрий Ионин предложил Тукановой покинуть департамент по собственному желанию. Однако она отказалась. Официальная информация о том, связаны ли события двухнедельной давности и нынешние, нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Силовики пришли в Свердловский департамент развития туризма / Эльмира Туканова рассказала о визите полиции

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Туризм,