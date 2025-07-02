На Урале может смениться главный по туризму

В департаменте по развитию туризма Свердловской области может смениться руководство.
Об этом заговорили после визита силовиков в ведомство накануне. По информации от директора департамента Эльмиры Тукановой, интерес связан с уголовным делом в отношении одного из грантополучателей в сфере туризма.
Между тем, собеседник агентства, знакомый с ситуацией, рассказывает, что около двух недель назад профильный замгубернатора Дмитрий Ионин предложил Тукановой покинуть департамент по собственному желанию. Однако она отказалась. Официальная информация о том, связаны ли события двухнедельной давности и нынешние, нет.
Екатеринбург, Елена Сычева
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