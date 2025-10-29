Главная по туризму Свердловской области уходит в отставку

Директор департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова уходит в отставку с 1 ноября. Чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию подтвердили «Новому Дню» в областном департаменте информационной политики.

Эльмира Туканова руководила департаментом с момента его создания в 2022 году. До 2021 года она работала заместителем директора по экономической деятельности Центра развития туризма Свердловской области. После увольнения заняла пост председателя госкомитета республики Башкортостан по туризму, но через несколько месяцев подала в отставку и вернулась на Средний Урал.

В этом году департамент туризма несколько раз попадал в скандалы. Весной организация судилась с предпринимателями, требуя от них вернуть субсидии на развитие туризма. Летом в департаменте прошли обыски, связанные с уголовным делом Ирины Чемезовой, гражданской супруги бывшего вице-губернатора Олега Чемезова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

