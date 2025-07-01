В Екатеринбурге арестован еще один выходец из Азербайджана

Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя заключил под стражу Бакира Мехди оглы Сафарова по 19 июля 2025 включительно. Как сообщили в пресс-службе суда, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Как уже писал «Новый День», ранее тот же суд избрал меру пресечения в виде ареста Сафаровым Мазахиру Мохбалы оглы, Акифу Мохбалы оглы и Аязу Мохбалы оглы. Все они – граждане России азербайджанского происхождения. По версии следствия, фигуранты причастны к убийству в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; к убийству в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения.

По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе. Еще два фигуранта уголовного дела, также из семьи Сафаровых, скончались. Официальная причина смерти одного из них – сердечная недостаточность. Уголовное дело об убийствах прошлых лет передано в центральный аппарат СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube