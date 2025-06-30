Дело этнической банды из Екатеринбурга передали в Москву

Уголовное дело в отношении группы выходцев из Азербайджана, обвиняемых в нескольких убийствах, передадут в центральный аппарат СКР. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, фигуранты причастны к убийству в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; к убийству в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Сафарову Мазахиру Мохбалы оглы, Сафарову Акифу Мохбалы оглы и Сафарову Аязу Мохбалы оглы. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен.

Один из фигурантов дела скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. Проверяется причастность фигурантов к совершению иных преступлений.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели в Екатеринбурге прошли массовые задержания членов этнической ОПГ. МИД Азербайджана заявил протест на действия российских силовиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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