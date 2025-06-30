«России следует показать зубы», – политологи комментируют обострение отношений с Азербайджаном

Резкая реакция Азербайджана на арест в Екатеринбурге нескольких выходцев из этой республики, обвиняемых в убийстве, может привести к серьезному обострению отношений между странами.

По мнению политолога Марата Баширова, за этими событиями могут стоять спецслужбы третьих государств. «Британцы системно пытаются поджечь отношения России с бывшими странами СССР. Сначала Армения, теперь Азербайджан. Настоящая проверка устойчивости межнациональных отношений в нашей стране. Цель именно такая: попытаться устроить конфликты в России между людьми, а не для споров между правительствами. Нас так просто не проведешь, всё понимаем и различаем, где криминал, а где добрый сосед», – написал он в своем телеграм-канале «Политджойстик».

Политолог Павел Данилин считает, что Россия должна пойти на решительные меры. «Показать зубы – уничтожив известные азербайджанские ОПГ, массово проверив на соответствие фитостандартам бакинские огурчики и томаты, отправив на родину азербайджанских мигрантов. Так, чтобы было понятно, что Россия все видит и не прощает. Можно и не ждать конца конфликта с Украиной – Азербайджан уже нагадил везде, где только мог, так что тут если он еще чуть плюнет, не страшно. Но поставить на место оборзевшего пашу Ильхама следовало бы. Потому как чем больше Россия терпит, тем больше вопросов у рядовых граждан – а что, с нами теперь так можно? А если можно так, то, может быть, можно и посерьезнее?

Что до Азербайджана, то если Россия перекроет поступление на рынок их помидоров, Алиеву плохо не будет. А вот если тысяч 400 азербайджанцев, лишившись привычных доходов в России, вернутся на родину и начнут задавать вопросы своим родственникам – типа, а что это было? А зачем вы русских довели? И все это на фоне огромного количества агрессивной молодежи... Думаю, Алиеву придется сильно покрутиться, чтобы вернуть себе расположение России», – отмечает эксперт.

Как уже писал «Новый День», накануне в Екатеринбурге арестовали нескольких выходцев из Азербайджана, их обвиняют в убийствах и других преступлениях.

В Баку заявили, что права их соотечественников при задержании были грубы нарушены. «До сведения противоположной стороны было доведено наше ожидание расследования вопроса, скорого привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие», – заявили в МИД Азербайджана.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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