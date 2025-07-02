Суд отправил под арест шестого члена азербайджанской ОПГ

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Мамедали оглы Лалаева по 19 июля 2025 включительно.

Как сообщили в пресс-службе суда, органами предварительного следствия мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ «Убийство группой лиц». Вечером 1 июля по тому же обвинению был арестован Ахлиман Гянджиев.

Напомним, задержания и аресты выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге начались 27 июня. Суд избрал меру пресечения в виде ареста Сафаровым Мазахиру Мохбалы оглы, Акифу Мохбалы оглы, Аязу Мохбалы оглы и Бакиру Мехди оглы.

Вчера в Ленинский суд поступила апелляция на арест Акифа Сафарова.

Все они – граждане России азербайджанского происхождения. По версии следствия, фигуранты причастны к убийству в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; к убийству в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения.

По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе. Еще два фигуранта уголовного дела, также из семьи Сафаровых, скончались. Официальная причина смерти одного из них – сердечная недостаточность. Уголовное дело о екатеринбургских убийствах прошлых лет передано в центральный аппарат СКР.

1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью двоих фигурантов дела – Гусейна и Зияддина Сафаровых. Ранее генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил на пресс-конференции, что причиной смерти братьев, проходящих фигурантами по делу об убийствах в Екатеринбурге, стал тяжелый посттравматический шок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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